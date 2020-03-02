Okul bahçesinde öğrenciyi ezen servis minibüsü sürücüsüne tahliye (1)
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Okul bahçesinde öğrenciyi ezen servis minibüsü sürücüsüne tahliye (1)

AVCILAR'da ilkokul bahçesinde 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olan servis aracı sürücüsü Hüseyin Y. tahliye edildi.

02.03.2020 11:07 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:07
Okul bahçesinde öğrenciyi ezen servis minibüsü sürücüsüne tahliye (1)

'da ilkokul bahçesinde 9 yaşındaki Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olan servis aracı sürücüsü Hüseyin Y. tahliye edildi.

Küçükçekmece 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada servis şoförü Hüseyin Y. hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti sanığa 5 yıl hapis cezası vererek tahliyesine karar verdi. 'da Mehmetçik İlkokulu'nda geçtiğimiz yıl kasım ayında meydana gelen kazada, Hüseyin Y. 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olmuştu.


Kaynak: DHA

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