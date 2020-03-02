OKUL BAHÇESİNDE ÖĞRENCİYİ EZEN SERVİS MİNİBÜSÜ SÜRÜCÜSÜNE TAHLİYE (1)

02.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:04

AVCILAR'da ilkokul bahçesinde 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olan servis aracı sürücüsü Hüseyin Y. tahliye edildi.

Küçükçekmece 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada servis şoförü Hüseyin Y. hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti sanığa 5 yıl hapis cezası vererek tahliyesine karar verdi. Avcılar'da Mehmetçik İlkokulu'nda geçtiğimiz yıl kasım ayında meydana gelen kazada, Hüseyin Y. 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olmuştu.

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Kaynak: DHA