Okul bahçesinde köpeği bıçakladılar
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Okul bahçesinde köpeği bıçakladılar

Okul bahçesinde köpeği bıçakladılarBURSA - Bursa'da okul bahçesinde bir köpek boğazından ve kalçasından bıçaklandı.

26.11.2019 23:37 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:37
Okul bahçesinde köpeği bıçakladılar

Okul bahçesinde köpeği bıçakladılar

- Bursa'da okul bahçesinde bir köpek boğazından ve kalçasından bıçaklandı.

Olay, ilçesinde bulunan bir lisenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, teneffüse çıkan öğrenciler, Gemlik Gemport Anadolu Lisesinin bahçe bölümündeki yeşillik alanda, çalıların arkasında köpeğin cesedini buldu. Köpeğin, evi okula yakın olan ve Gemlik Anadolu Lisesi öğrencisi olan Furkan Kara'ya ait olduğu fark edildi. Olay yerine Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de intikal etti. Köpeğin boğazından ve kalçasından bıçaklandığı fark edilirken, olayın failleri araştırılıyor.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Okul bahçesinde köpeği bıçakladılar
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