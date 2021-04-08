Okul bahçesinde fidan dikimi
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Okul bahçesinde fidan dikimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Okul bahçesinde fidan dikimi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un son günlerde yaşanan orman yangınlarına dikkat çekmek için yaptığı fidan dikim çağrısı üzerine Van'ın Tuşba Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Özkaynak İlkokulunun bahçesinde fidan dikimi yapıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un son günlerde yaşanan orman yangınlarına dikkat çekmek için yaptığı fidan dikim çağrısı üzerine Van'ın Tuşba Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Özkaynak İlkokulunun bahçesinde fidan dikimi yapıldı.

Van İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları Nuran Altan Göl ve Burhan Kırıcı, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla Özkaynak İlkokulu bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi. Van Orman İşletme Müdürlüğü tarafından tahsis edilen 400 adet badem ve sedir fidanını toprakla buluşturan ve can suyunu veren katılımcılar, işbirliği içinde ilçe genelindeki okullarda fidan dikimine devam edileceğini belirtti.

Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğretmenlere fidan dikme çağrısı sonrası okulların bahçelerinde fidan dikmeye başladıklarını söyledi. Okul bahçelerinde fidan dikimlerinin devam edeceğini ifade eden Müdür Bedevioğlu, "Orman İşletme Müdürlüğümüz ile işbirliği içinde Özkaynak İlkokulu bahçesine 400 adet badem ve sedir fidanı diktik. Orman işletme çalışanları, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte fidanları toprakla buluşturduktan sonra can suyunu verdik. Orman İşletme Müdürlüğü ile işbirliği içinde okul bahçelerine fidan dikimine devam edeceğiz" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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