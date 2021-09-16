Okul bahçesinde Eylül'ün ölümü: Müdürün yargılandığı davada tanıklar dinlenecek

AVCILAR'da 8 yaşındaki Eylüm Mizaoğlu'nun 2 yıl önce okul bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybetmesinde kusurlu olduğu iddia edilen dönemin okul müdürünün 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesine karar verdi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı, Avcılar'da 7 Kasım 2019 günü, Mehmetçik İlköğretim Okulu bahçesine giren servis aracının, Eylül Mirzaoğlu'nu ezerek ölümüne neden olduğu kaza ardından dönemin okul müdürü U.B. hakkında dava açtı. Küçükçekmece 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, okul bahçesine giren Hüseyin Yıldırım yönetimindeki servis aracının altında kalan Eylül Mirzaoğlu'nun ölümünde U.B.'nin kusurlu olduğu öne sürüldü. Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında müdürün, okul alanındaki indirme-bindirme yerlerini belirlemediği, taşımacılar ile taşıma faaliyetinde çalışan personelin okul alanını kullanmalarına yönelik düzenlemeler yapmayarak, öğrencinin ölümüne neden olduğu iddia edildi. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin "Kazaya karışan servis aracının bahçeye giriş yapmasını önleyecek tedbirleri ya da bu araç sürücüsünün güvenli manevra yapmasını sağlayacak önlemleri aldırmayan idarenin olayda alt düzeyde tali kusurlu olduğu" ifadeleri yer alan raporuna da yer verilen iddianamede, müdür hakkında 'taksirle ölüme sebep olma' suçundan 3 yıldan 6 yıla hapis kadar cezası istendi.