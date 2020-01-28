Okul bahçesinde Eylül'ü ezen servis sürücüsü hakim karşısında

28.01.2020 13:58 | Son Güncelleme: 28.01.2020 13:59

AVCILAR'daki Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olan servis minibüsü şoförü Hüseyin Y.'nin yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti servis şoförünün tutuksuz yargılanma istemini kabul etmedi.

Avcılar'da geçen 7 Kasım'da Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde, servis aracının çarptığı 9 yaşındaki Eylül, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olay üzerine tutuklanan servis şoförü Hüseyin Y. hakkında 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. Bugün görülen ilk duruşmada tutuklu sanık ve avukatı Zülfikar Edren ile kızı ölen Cahit Mirzaoğlu ve avukatı Fuat Aydın geldi. Servis şoförü, okuldaki kaza ile ilgili kendisine nerede duracağı veya nasıl okul bahçesinde hareket edeceğine dair hiç kimsenin uyarıda bulunmadığını, servis şirketinin aynı zamanda temsilcisi olduğunu söyledi. Kaza nedeniyle son derece üzgün olduğunu, vicdan azabı çektiğini belirten Hüseyin Y., "Aracı park etmek üzere manevra yaptığım esnada maktulü göremeyerek kendisine çarptım. Kendisi aracın kör noktasındaydı onu göremedim. Hali hazırda yaşanan olayın vicdan azabını hissediyorum" dedi. Servis şoförü bir soru üzerine okul bahçesinde mantar bulunmadığını Eylül Mirzaoğlu'nun olay sırasında eğildiği için onu araç içi kameralarda da göremediğini anlatırken servis hostesi Serap Gümüşalan, "Araç içerisinde bulunuyordum. Okula girerken çocukların ani hareketlerini engellemek için ayağa kalktım. Okul bahçesine girince 1-2 metre ilerlemeden aracın ön kısmında maktulün eğilmiş bir halde olduğunu gördüm" diye konuştu. Tanık olarak dinlenen okul müdürü Umur Buğa, "Camdan olayı görmem üzerine müdahil oldum. Daha önce sanığın okul bahçesine giriş-çıkış yapması konusunda yardımcım ve okulu aile birliği başkanı aracılığı ile uyarıda bulundum. İlgili yönetmelik uyarınca sanığın kullandığı okul servisine okulumuz içerisinde yer ayrılıyordu ancak aracın rampaya kadar gidip burada beklemesi gerekiyordu. Sanık ısrarla bu uyarıya kulak asmamıştır" diye konuştu.

SANIK AVUKATI: MÜVEKKİLİM TEK FAİL OLAMAZ

Sanık avukatı dosyada tek sanık bulunduğunu, müvekkilinin yanı sıra servis şirketi ve okul yönetiminin de Eylül'ün ölümünde sorumluluğu bulunduğunu ifade ederken, Hüseyin Y.'nin çalıştığı firmanın "Bizim şoförümüz değildir" iddiasında bulunduğunu buna karşılık velilerden toplanan aidatların mahkemeye sunulduğunu söyledi. Avukat Zülfikar Erden, önümüzdeki duruşmalarda diğer sorumluların da yargılanmasını isteyeceklerini ayrıca okulda keşif yapılması isteminde bulunacaklarını söyledi.Kızını kaybeden Cahit Mirzaoğlu'nun avukatı, servis hostesinin karakoldaki ifadesini değiştirdiğine dikkat çekerken bu olayda taksir değil cezanın yüzde 50 oranında arttırılmasını öngören "Bilinçli taksir" kapsamında değerlendirilmesini istedi. Avukat Fuat Aydın, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Baba Mirzaoğlu, "Tanık servis hostesinin ifadesini değiştirmesi kabul edilemez. Yalan tanıklık yapıyor. Sadece sanığın değil ihmali görülen okul yönetimi ve servis şirketi yöneticilerinin de cezalandırılmasını istiyorum. Tek suçlu kızını okula gönderen ben miyim? Bu sıradan bir kaza olsa şikayetçi bile olmazdım" dedi.Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, dosyanın kusur yönünden tespitinin yapılabilmesi için Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine karar vererek, duruşmayı önümüzdeki aya bıraktı.

ŞOFÖR İÇİN 6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, servis minibüsü şoförü Hüseyin Y.'nin aracı ile 7 Kasım 2019 tarihinde, saat 12.30 sıralarında okul bahçesine girdiği, manevra yaptığı sırada bahçede gezen Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ağır yaralanmasına neden olduğu belirtiliyor. Küçük kızın kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığı belirtilirken, kaza tespit tutanağı ve trafik bilirkişi raporunda şoför Hüseyin Y.'nin asli kusurlu olarak tespit edildiği ifade ediliyor.

Kaynak: DHA