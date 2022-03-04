Okul bahçesinde bıçaklı kavga: 1 yaralı - Haberler

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Okul bahçesinde bıçaklı kavga: 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı, Olcay Düzgün - Güncel
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Okul bahçesinde bıçaklı kavga: 1 yaralı

KAYSERİ'de B.Y.Ç. (16), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Veysel Ç'yi (16) okul bahçesinde bıçakla ağır yaraladı.

KAYSERİ'de B.Y.Ç. (16), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Veysel Ç'yi (16) okul bahçesinde bıçakla ağır yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Murat Caddesi Osman Düşüngel Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulun öğrencisi olmadıkları öğrenilen B.Y.Ç. ile Veysel Ç., bahçede henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçakla kavgaya dönüştü. B.Y.Ç., cebinden çıkardığı bıçakla Veysel Ç'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın şüphelisi polis ekiplerince gözaltına alındı.


Okul bahçesinde bıçaklı kavga: 1 yaralı

Okul bahçesinde bıçaklı kavga: 1 yaralı

Okul bahçesinde bıçaklı kavga: 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel

Kocasinan, Polis, Güncel, Haberler

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