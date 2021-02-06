Okul bahçesinde bıçakla yaralanan çocuk, bahçenin kilitli kapısı kırılarak hastaneye ulaştırıldı
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Okul bahçesinde bıçakla yaralanan çocuk, bahçenin kilitli kapısı kırılarak hastaneye ulaştırıldı

06.02.2021 16:03 | Son Güncelleme: 06.02.2021 16:06
Okul bahçesinde bıçakla yaralanan çocuk, bahçenin kilitli kapısı kırılarak hastaneye ulaştırıldı

Kayseri'de okul bahçesinde top oynarken kavga ettiği arkadaşı tarafından bıçakla yaralanan çocuk, itfaiye ekiplerinin kilitli bahçe kapısını kırmasının ardından hastaneye götürüldü.

Kayseri'de okul bahçesinde top oynarken kavga ettiği arkadaşı tarafından bıçakla yaralanan çocuk, itfaiye ekiplerinin kilitli bahçe kapısını kırmasının ardından hastaneye götürüldü.

Merkez Kocasinan İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Kayseri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde top oynayan çocuklar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Suriye uyruklu M.S. (15), kimliği henüz belirlenemeyen arkadaşı tarafından bacağından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kapısı kilitli olduğu için bahçeye giremeyen ekipler, itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırarak açmasının ardından M.S, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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