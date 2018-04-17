Okul Bahçesi Çocuklarla Renklendi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğrencilerin diktiği çiçeklerle Vali Lütfi Tuncel Ortaokulunun bahçesi renklendi.

Ulaş ilçesinde öğrencilere doğa sevgisini aşılamak için Vali Lütfi Tuncel Ortaokulunda çiçek dikme etkinliği düzenlendi. Okul müdürü Ramazan Baker nezaretinde öğrenciler tarafından dikilen laleler bahçeye ayrı bir renk kattı. Çalışma öğrenciler tarafından ilgi gördü. Okul öğrencilerinden Zehra Dumlu ve Sibel Gül Karataş etkinlikten duydukları kutluluğu dile getirip, "Çiçek dikmek bizi mutlu etti. Diktiğimiz çiçeklerdeki görmek için teneffüsleri bekleyemiyoruz."dediler. - SİVAS