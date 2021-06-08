Okul Bahçelerindeki Tören Alanları Sıcak Asfalt ile Kaplanıyor
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Okul Bahçelerindeki Tören Alanları Sıcak Asfalt ile Kaplanıyor

Okul Bahçelerindeki Tören Alanları Sıcak Asfalt ile Kaplanıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Erzincan il merkezinde ihtiyacı olan okul bahçelerindeki tören ve spor alanlarının sıcak asfalt ile kaplanması için Valiliğimiz İl Özel İdaresi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Erzincan il merkezinde ihtiyacı olan okul bahçelerindeki tören ve spor alanlarının sıcak asfalt ile kaplanması için Valiliğimiz İl Özel İdaresi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

İmzalanan protokol çerçevesinde ilk etapta İl Özel İdaresi tarafından İlimiz merkezinde bulunan 6 okul bahçesinin sıcak asfalt kaplaması yapılacak.

Asfalt kaplaması tamamlanan ve çalışması devam eden okullara ziyarette bulunan Sayın Valimiz, çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim alması için okul binalarımızın yanı sıra; okul bahçelerimizde de fiziki iyileştirmelerin devam ettiğini, yapılan düzenlemeler ile belirli yeşil alanlar korunarak okul bahçelerindeki tören alanları ile öğrencilerin basketbol ve voleybol oynayabilecekleri alanların asfaltlanarak hizmete sunulacağını belirtti.

Erzincan Merkez General Cihat Akyol İlkokulunda asfaltlama çalışması yapan ekibi ziyaret eden Valimiz Sayın Mehmet Makas, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Kaynak: Habermetre

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