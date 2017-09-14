Okul Bahçeleri Yeni Eğitim-öğretim Yılına Hazır

Marmaraereğlisi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı öncesinde okul bahçelerinin bakımını yaptı.



Marmaraereğlisi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz tatili nedeniyle yaklaşık üç aydır kapalı olan ilçe okullarında bahçe temizliği yaptı. Mevsimsel değişim nedeniyle kurumuş ve budanmaya ihtiyaç duyan ağaçlarda budama ile ot temizliği yapıldı. Öğrencilerin tertemiz okullarda eğitim almalarının onların en doğal hakkı olduğunu söyleyen Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, "İlçemizde eğitimin kalitesinin artması için her türlü çalışmayı yapmaya devam ediyoruz. Her zaman eğitimin yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi. - TEKİRDAĞ