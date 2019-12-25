Okul aşıları devam ediyor

25.12.2019 12:55 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:00

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında kent merkezi ve ilçelerde bulunan tüm okul aşıları uygulanıyor.



Odunpazarı bölgesindeki Şehit Onur İlkhan İlkokulunda aşılama çalışmalarını yürüten sağlık ekiplerini Vali Yardımcısı Alper Balcı ve Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge ziyaret etiler. Vali Yardımcısı Alper Balcı, öğrencilerin aşı korkularını gidermeye çalıştı. Öğrenci velileri ile sohbet edip, okul aşılarının önemli olduğunu ve aşı karşıtlarının yanlış propagandalarına uymayıp sağlıklı bireyler ve sağlıklı bir toplum için aşı yapılması gerektiğini belirti.



Öğrenci velilerine ve okul idarecilerine bilgilendirme yapan, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge; "Bulaşıcı hastalıklar, asırlar boyunca insanlığın gündeminde yer almış ve insanların kitlesel biçimde hastalanıp ölümüne yol açan bu hastalıklarla mücadele edilmeye çalışılmıştır. Korunmaya yönelik geliştirilen yöntem ve teknikler hastalıklarla mücadele edebilmenin araçları olmuştur. Bu kapsamda aşılar, koruyucu sağlık hizmetlerinin en önemli simgelerindendir ve önemli bir halk sağlığı kazanımıdır. Vücutta savunma mekanizmasını uyararak, hastalık etkenini tanıyan ve bu etkenle karşılaşıldığında onu yakalayıp yok eden koruyucu maddelerin (antikorlar) oluşmasını sağlarlar. Bu şekilde aşılanan kişi aşılandığı hastalıklara karşı bağışık yani dirençli olur. Oluşan direnç genellikle ömür boyu vücutta kalır ve hastalık etkeni ile karşılaşınca onu etkisiz kılmak için savaşır. Ülkemizde uygulanan Genişletilmiş Bağışıklama Programı ile 13 hastalığa karşı aşılama yapılmaktadır. Bu aşıların tümü ücretsiz uygulanmaktadır. Kullandığımız aşılar gelişmiş ülke standartları ve kalitesindedir" dedi.



Bilge; "Günümüzde aşıların uygulanması konusunda giderek artan ölçüde, aşıların olası yan etkilerine ilişkin kaygıların, endişelerin, tereddütlerin, yanlış inanışların yaygınlaştığı gözlemlenmektedir. Bu durum aşı reddi, aşı karşıtlığı olarak isimlendirilen yaklaşımlara neden olmaktadır. Aşı karşıtı olan gruplar özellikle Avrupada yaygınlaşmaktadır. Televizyon, gazete ve sosyal medya gibi iletişim araçları ile toplumu etkileyerek aşı konusunda yanlış yönlenimlere sebep olmaktadırlar. Bunun sonucunda son yıllarda Avrupada yüksek oranda kızamık salgınları görülmektedir. Aşı karşıtlığı ülkemizde de münferit olarak görülmekle birlikte aşılama oranlarımız yüksek düzeydedir. İlimizde aşılama oranı yüzde 99 civarındadır" diye belirtti.



Doç. Dr. Uğur Bilge; "Aşı karşıtlığı, aşı olmayı reddetmek, bireysel özgürlük değil kamu sağlığını tehdit eden bir davranıştır. Toplum bağışıklığının sağlanamaması yeniden aşı ile korunabilen hastalık salgınlarına yol açacak ve bağışıklık sistemi zayıf kesimler başta olmak üzere tüm toplum zarar görecektir. Aşılar uygulanmadan önce yararlılık ve güvenlik incelemelerinden geçmektedir, uygulamaya geçiş sonrası da istenmeyen etkiler ve yan etkiler açısından sürekli olarak izlenmektedir. Aşılama bağışıklamada en güçlü, güvenilir ve düşük maliyetli bir uygulamadır" diye anlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA