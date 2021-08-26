Okul alışverişinde tüm ihtiyaç ve çözüm önerileri Koçtaş'ta

Koçtaş, genç odalarından çalışma masalarına, sandalyeden kitaplığa kadar birçok mobilya ve aksesuar ile öğrencilerin keyifle vakit geçirebilecekleri bir oda için gerekli tüm çözüm önerilerini uygun fiyatlarla sunuyor.

Koçtaş, genç odalarından çalışma masalarına, sandalyeden kitaplığa kadar birçok mobilya ve aksesuar ile öğrencilerin keyifle vakit geçirebilecekleri bir oda için gerekli tüm çözüm önerilerini uygun fiyatlarla sunuyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin evlerinde rahatça çalışabileceği bir alan oluşturmak için tüm ihtiyaçlar Koçtaş mağazalarında, koctas.com.tr ve Koçtaş mobil uygulamasında bulunuyor.

Yaşam alanları için tüm ihtiyaçları tek adreste toplayan Koçtaş, okulların açılmasına sayılı günler kala öğrencilerin evlerinde verimli çalışma alanları oluşturmalarına yardımcı oluyor. Koçtaş, genç odalarından çalışma masalarına, sandalyeden kitaplığa kadar birçok mobilya ve aksesuar ile öğrencilerin keyifle vakit geçirebilecekleri bir oda için gerekli tüm çözüm önerilerini uygun fiyatlarla sunuyor.

Koçtaş uzmanları, öncelikli olarak evlerde en verimli çalışma alanını oluşturmak için evin hangi noktasının kullanılacağına karar verilmesini öneriyor. Alana ve kullanım ihtiyacına uygun çalışma masası ve konforlu bir sandalye seçiminin yapılması gerekiyor.

Koçtaş uzmanları, çalışma odası dekorasyonu için uygun renk seçimi yapılmasına da dikkati çekiyor. Çalışma alanı dekore edilirken sade ve ihtiyaç duyulmayan ürünlere yer verilmemesi büyük önem taşıyor. Odanın genelinde koyu renkler kullanmak sıkıcı, çok canlı renkler kullanmak ise dikkat dağıtıcı bir etki oluşmasına neden olabiliyor. Bu sebeple renk paletini ve renklerin kullanım oranlarını belirlerken dengeli bir kombinasyon oluşturmaya özen gösterilmesi gerekiyor. Çalışma masası seçiminde de kahverengi, siyah, beyaz gibi tek ve dikkat dağıtmayacak renkler tercih edilmesi gerekiyor.

Koçtaş uzmanları, çalışma alanının cama yakın ve gün ışığından maksimum derecede yararlanabilecek bir noktada olmasını, akşam saatlerinde ise tavan aydınlatmasının yanı sıra çalışma lambalarından da yararlanılmasını tavsiye ediyor. Ayrıca çalışma tahtası, mantar pano gibi çalışma alanı aksesuarlarından da yararlanılarak daha verimli bir çalışma alanı oluşturmak mümkün oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz