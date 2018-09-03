Okul Açılmadan Sağlık Kontrolleri Önemli

Medicana Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzman Dr. Atiye Gündüz, okula başlamadan önce çocuklar için önemli olan sağlık kontrolleri hakkında bilgi verdi.

Gündüz, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların okula sağlıklı ve mutlu bir başlangıç yapmasının tüm hayatlarını olumlu yönde etkilediğine vurgu yaptı.

Okul öncesi yapılacak genel taramalar, çocukların verimli bir okul dönemi geçirmesine katkıda bulunacağını anımsatan Gündüz, "Bu kontroller erişkin dönemde karşılaşılabilecek pek çok hastalığın önlenmesini sağlıyor. Okul öncesi check-up çok önemlidir. İlk adım, doktor muayenesi ile başlar. Kilo ve boy ölçümü yapılarak çocuğun büyümesi değerlendirilir. Ayrıntılı sistemik muayene ve tansiyon ölçümü yapılır. Tam kan sayımı, demir düzeyi, tam idrar tahlili, kan kolesterol-lipid düzeyi, dışkıda parazit incelemesi, ailesel hikayeye göre açlık kan şekeri bakılır." ifadelerini kullandı.

Tiroid bezinin az ve çok çalışması durumunda oluşacak belirtileri de aktaran Gündüz, şunları kaydetti:

"Bebeklikte yapılan işitme testini okul öncesi tekrarlaması gerekiyor. Göz problemleri okul başarısını olumsuz etkiliyor. Okula başlamadan önce yapılacak göz taramaları ile çocukta görme tembelliği, şaşılık ya da yüksek derece kırma kusurları olup olmadığı saptanmalıdır. İlkokula ya da anaokuluna yeni başlayan çocuklar, el ve tuvalet temizliği konusunda zorluk yaşayabilirler. Bu nedenle el ve tuvalet sonrası temizlik çocuklara çok iyi bir şekilde öğretilmelidir. Ağız ve diş bakımı, çocukların büyüme ve gelişimlerini etkilemektedir. Okul dönemindeki çocuklarda bu kontrollerin okullar açılmadan önce yapılması uygundur."

Okula yeni başlayan çocuklarda alerji riskine dikkat edilmesi gerektiğini bildiren Gündüz, çocukların uykusunun iyi olmasının, derslerde başarıyı sağlıklı beslenme kadar etkilediğini belirtti.

Gündüz, "Ağır okul çantaları çocuklarda skolyoz olarak adlandırılan omurga eğriliklerine neden olur. Bu nedenle okul çantası sırtta ve omuzlarda ağrıya neden olmayacak ağırlıkta olmalıdır. Okul çağı çocuklarında ayak ağrılarının nedenini okula başlarken yeni alınan ayakkabılara yormak yanlıştır. Ayakta ağrıya neden olabilecek ve çocuğun okulla olan dengesini etkileyecek, bir dizi doğuştan veya sonradan olma bozukluklar bulunmaktadır. Ağrılı bir ayakta çocuk, ortopedistinin çektireceği basit bir röntgen sonucu konacak tanı ve buna göre yönlenecek tedavi ile alınacak bazı önlemler, çocukların okul performansını artıracaktır." ifadelerini kullandı.