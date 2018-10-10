Okudan: "Şehrimizin ve Ülkemizin Problemlerine Çözüm Üretmeye Çalışacağız"

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Samsun Şube Başkanı Furkan Okudan, faizsiz ekonomiyi destekleyen, ticarette ahlaki değerleri önemseyen iş adamlarından oluşan bir dernek olduklarını belirterek, "Bundan sonraki süreçte şehrimizin ve ülkemizin problemlerine çözüm üretmeye çalışacağız" dedi.

Asrın İşadamları Derneği Samsun Şubesi kuruldu. ASRİAD Samsun Şube Başkanı Furkan Okudan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İhlas Haber Ajansı (İHA) Samsun Bölge Müdürü Ali Yılmaz Ergen'i ziyaret etti. Furkan Okudan, geçen hafta Samsun şubesini kuran ASRİAD'ın; dernek faaliyetleri ve vizyonu hakkında İHA Samsun Bölge Müdürü Ali Yılmaz Ergen'e bilgi verdi.

"Derneğimizin sloganı 'önce nitelik"

ASRİAD'ın 2017'de kurulan bir dernek olduğunu belirten Okudan, "Geçtiğimiz hafta Samsun şubesini kurduk. Yaklaşık 28 farklı sektörden 40 iş adamı üyemiz var. Derneğimizin sloganı 'önce nitelik'. Gelir ve servet dağılımının hakkaniyetli sürdürülebilir bir düzene ulaşmasını sağlama vizyonumuzla; fıtrata uyumlu değer yargılarına dayalı ve yaşayan bir ekonomi üretme misyonu ile hizmet verecek bir derneğiz. Faizsiz ekonomiyi destekleyen, ticarette ahlaki değerleri önemseyen iş adamlarından oluşan bir derneğiz. Bir sivil toplum kuruluşu olarak; bundan sonraki süreçte şehrimizin ve ülkemizin problemlerine çözüm üretmeye çalışacağız" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi. - SAMSUN