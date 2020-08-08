OKÜ yeni öğrencilerini bekliyor Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, seçkin ve güçlü kadroyla 2020-2021 eğitim öğretim sezonuna hazır olduklarını belirtti.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, seçkin ve güçlü kadroyla 2020-2021 eğitim öğretim sezonuna hazır olduklarını belirtti.

Türk, yazılı açıklamasında, OKÜ Karacaoğlan yerleşkesinin yeşilin onlarca tonunu barındıran yapısıyla, akademik kadrosu, müştemilatı, kütüphanesi, laboratuvarlarıyla hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen öğrencileri beklediğini bildirdi.

Öğrencilerin tercih sürecinde olduğunu hatırlatan Türk, "Üniversite hayatına ilk adımı atmak için tercih yapan öğrencilerimizi seçkin ve güçlü bir eğitim kadrosuna sahip OKÜ'ye davet ediyoruz. Yeni açılan bölümleriyle her geçen gün büyüyen üniversitenin, 7 fakülte, 2 enstitü, 3 yüksekokul, 5 meslek yüksekokulu ile son derece modern bir eğitim ve hizmet sunmaktadır. OKÜ ailesi olarak 2020-2021 akademik yılı eğitim öğretim dönemine hazırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA