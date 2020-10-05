OKÜ Rektörü Prof. Dr Türk'ten Azerbaycan'a başsağlığı ve destek mesajı
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OKÜ Rektörü Prof. Dr Türk'ten Azerbaycan'a başsağlığı ve destek mesajı

05.10.2020 13:05 | Son Güncelleme: 05.10.2020 13:08
OKÜ Rektörü Prof. Dr Türk'ten Azerbaycan'a başsağlığı ve destek mesajı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, yayımladığı mesajda Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırılar sonucu ölenlere başsağlığı diledi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, yayımladığı mesajda Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırılar sonucu ölenlere başsağlığı diledi.

Türk'ün OKÜ'nün internet sitesinde yayımlanan mesajında, Azerbaycan'a yaptığı saldırılar nedeniyle Ermenistan'ı kınadığı ve Türkiye olarak Azerbaycan'ın yanında olduklarını belirtildi.

Türk, mesajında şunlara yer verdi.

"Ermenistan'ın, kardeş ülke Azerbaycan'a yaptığı saldırıyı kınıyor, saldırılarda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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