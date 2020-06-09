OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk'ten AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret
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OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk'ten AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Türk ve İletişim Başkanlığı Adana İl Müdürü Mustafa Keleş, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i ziyaret etti.

OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk'ten AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret
09.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:53

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Türk ve İletişim Başkanlığı Adana İl Müdürü Mustafa Keleş, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i ziyaret etti.

Prof. Dr. Türk, ziyarette yaptığı konuşmada, üniversitelerinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Firik de kurum çalışmalarını anlatarak ziyaretlerinden dolayı Türk ve Keleş'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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