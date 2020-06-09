OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk'ten AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Türk ve İletişim Başkanlığı Adana İl Müdürü Mustafa Keleş, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i ziyaret etti.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Türk ve İletişim Başkanlığı Adana İl Müdürü Mustafa Keleş, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i ziyaret etti.

Prof. Dr. Türk, ziyarette yaptığı konuşmada, üniversitelerinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Firik de kurum çalışmalarını anlatarak ziyaretlerinden dolayı Türk ve Keleş'e teşekkür etti.

Kaynak: AA