OKÜ, müzik ve laboratuvar teknolojisi bölümlerine öğrenci alacak
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OKÜ, müzik ve laboratuvar teknolojisi bölümlerine öğrenci alacak

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof.Dr.Murat Türk, üniversitenin müzik ve laboratuvar teknolojisi bölümlerine öğrenci alınacağını bildirdi.

OKÜ, müzik ve laboratuvar teknolojisi bölümlerine öğrenci alacak
01.07.2020 18:53 | Son Güncelleme: 01.07.2020 18:56

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof.Dr.Murat Türk, üniversitenin müzik ve laboratuvar teknolojisi bölümlerine öğrenci alınacağını bildirdi.

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, 2020-2021 eğitim öğretim yılında OKÜ müzik bölümüne 20, laboratuvar teknolojisi programına da 40 öğrenci alınacağını belirtti.

Üniversitenin teklifinin Yüksek Öğretim Kurulu tarafından uygun görüldüğünü ifade eden Türk, şunları kaydetti:

"OKÜ'de bilimsel ve akademik gelişmeler doğrultusunda yeni bölümler ve programlar açmaya devam ediyoruz. Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki Müzik Bölümüne özel yetenek sınavı ile 20 öğrenci, Bahçe Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Laboratuvar Teknolojisi Programına ise 40 öğrenci alınmasına dair teklifimiz uygun görüldü. Şehrimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Manşet

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