OKÜ ile İş Birliği Protokolü İmzalandı

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, her iki üniversite arasında eğitim ve kültürel iş birliğini öngören protokolü imzaladı.

İmza töreninde Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ve Prof. Dr. Turgay Uzun ile birlikte Üniversitemiz Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sırrı Sunay Gürleyük, Prof. Dr. Ali Bayrakdaroğlu ve Prof. Dr. Artay Yağcı hazır bulundu.

İş birliği protokolünde iki üniversitenin öğretim elemanlarının ortak bilimsel araştırmalar yapmasına; ortak seminer, kurs, çalıştay ve diğer bilimsel faaliyetler düzenlenmesine; sanat, spor ve kültürel konularda iş birliği sağlanmasına; akademik etkinliklerin gerçekleştirilmesine, bilimsel yayınların paylaşılmasına ve her iki üniversitede akademik çalışmaların desteklenmesine yönelik kapsamlı hükümler yer alıyor.

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