OKÜ'de Türkçe öğrenen 130 Suriyeli öğrenciye sertifika verildi
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde (OKÜ) Türkçe eğitimlerini başarıyla tamamlayan 130 Suriyeli öğrenciye sertifika verildi.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde (OKÜ) Türkçe eğitimlerini başarıyla tamamlayan 130 Suriyeli öğrenciye sertifika verildi.
OKÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (TÖMER) eğitimlerine katılan Suriyeli öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.
Merkez Müdürü Abdullah Demiral, törende yaptığı açıklamada, sekiz ay Türkçe eğitimi verilen başarılı Suriyeli öğrencilere sertifika verildiğini belirtti.
Konuşmaların ardında eğitimlerini tamamlayan öğrenciler Türkçe şiir okudu, şarkı söyledi.
Tören sonunda OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk başarılı kursiyerlere sertifika verdi.
Şiddet iddiasıyla gündeme gelen Metin Yıldız, eski sevgilisi programa bağlanınca yayını terk etmek istedi
Son dakika! Pendik'te hamile kadının aracına saldıran baklavacı trafik magandalarına ilk duruşmada tahliye