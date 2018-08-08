Okü'de Mek-Sis Projesi Toplantısı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde (OKÜ), Yükseköğretim Mekanları Yatırım Karar Destek Sistemi (MEK-SİS) toplantısı düzenlendi.

OKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç başkanlığında yapılan toplantıda, projenin üniversitede nasıl uygulanması gerektiği konusunda bilgi paylaşımı yapıldı.

Projeyi önemsediklerini ifade eden Rektör Yardımcısı Dayangaç, OKÜ'de mekansal planlama ve kullanım pratiklerini değiştirmek, verimlilik odaklı yaklaşımı hayata geçirmek amacıyla "MEK-SİS" projesinin uygulanmaya başladığını belirtti.

Dayangaç, "Kamu kaynaklarının kullanımında verimsizliğe yol açan sorunlara çözüm üretmek amacıyla 2015 yılında başlatılan çalışmalar kapsamında, Kalkınma Bakanlığı uzmanları tarafından tasarlanan ve Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen 'Yükseköğretim Sektörü Yatırım Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi Etüt Projesi' 2017'nin Nisan ayında sonuçlandırılmıştı. Toplantımızda projenin OKÜ'de nasıl uygulanabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunduk." diye konuştu.