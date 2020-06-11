OKÜ'de internet üzerinden Uluslararası Plastik Sanatlar Karma Sergisi açıldı
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OKÜ'de internet üzerinden Uluslararası Plastik Sanatlar Karma Sergisi açıldı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde (OKÜ), Uluslararası Plastik Sanatlar Karma Sergisi online olarak açıldı.

11.06.2020 12:58 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:24

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde (OKÜ), Uluslararası Plastik Sanatlar Karma Sergisi online olarak açıldı.

Üniversitenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında izlenime açılan sergide 61'i yurt dışından olmak üzere 235 sanatçının birer eseri beğeniye sunuldu.

OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin açılmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Serginin alanında ses getireceğine inandığını ifade eden Türk, hizmet alanlarını geliştirmek adına önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Türk, kültür ve sanatın yaşamın vazgeçilmez kıldığı önemli alanlardan olduğunu dile getirdi.

Güzel sanatlar alanında kentin ve üniversiten adını daha fazla duyurmak istediklerini vurgulayan Türk, şöyle devam etti:

"Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesini bu yıl resim bölümüne öğrenci alarak canlandırıyoruz. Güzel sanatlar alanında kentimizin ve üniversitemizin adını daha fazla duyuracağız. Bu kapsamda, online sergimizde yer alan 61'i yurt dışından, 174'ü de ülkemizden olmak üzere 235 davetlimiz bulunuyor. Onların eserlerini izleme imkanı sunuyoruz. Sergimizin mutlaka izlenmesini, kaçırılmamasını öneriyoruz."

OKÜ'de internet üzerinden Uluslararası Plastik Sanatlar Karma Sergisi açıldı

Kaynak: AA

Manşet

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