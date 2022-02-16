OKÜ'de Hocalı Katliamı'nın 30. yıldönümü dolayısıyla konferans düzenlendi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) tarafından Hocalı Katliamı'nın 30. Yıldönümü münasebetiyle "30. yılında Hocalı Katliamı ve Türkiye Azerbaycan İlişkileri" konulu konferans düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Amfisinde düzenlenen konferansın açılış konuşmasını yapan OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, 30 yıl önce Hocalı 'da Ermeni güçlerinin yaptığı katliam sonucu binlerce Azerbaycan Türkünün şehit edildiğini söyledi.

Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin 'iki devlet tek millet' parolasıyla devam ettiğini dile getiren Uzun, "İki devlet arasında çok köklü ve kültürel bağlarımız var. Geçmişten gelen bu bağlılık, gerek ekonomik, gerek kültürel, gerek siyasal alanda özellikle bugünlerde en yüksek seviyesinde devam ediyor. Birliğimiz, beraberliğimiz her zaman daim olsun. Türk toplulukları, Türk halkları zayıf olduklarında böyle hadiseler cereyan edebiliyor. Bu nedenle tek çaremiz güçlü olmak, bir olmak." diye konuştu.

Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği 1. Katibi Elkhan Zeynalov da, Hocalı Katliamının 30. Yıldönümü nedeniyle Türkiye'nin bir çok ilinden davetler aldıklarını kaydederek Azerbaycan halkı adına teşekkürlerini sunduğunu belirtti.

Türkiye'nin Hocalı Katliamı'nı dünyaya duyurulması ve unutturulmaması adına hep Azerbaycan'ın yanında olduğunu ifade eden Zaynalov, "Biz aslında tek bir milletiz. Zamanın keşmekeşliğinde maalesef ayrı düşmüşüz. Ancak tarih bize gösterdi ki 'Türk'ün Türk'ten başka dostu' yok. Karabağ'ın kurtarılmasında da hep bizim yanımızda oldunuz, destek verdiniz. Bu nedenle halkım size teşekkürlerini daim olarak bildirir. Çanakkale Savaşı'nda da Azerbaycan'dan on binlerce gönüllü olarak Türkiye'ye gelmişti. Bu dostluk daim sürsün inşallah." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından konferansa konuşmacı olarak katılan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Marziye Memmedli tarafından "30. yılında Hocalı Katliamı ve Türkiye Azerbaycan İlişkileri" ile ilgili bilgiler verdi.