"Oku Avcılar" 22 bin kitaplık dev arşiviyle yayında

21.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:11

Avcılar Belediyesi, 'Oku Avcılar' adını verdiği dijital kütüphane uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama sayesinde okurlar binlerce kitaba indirdikleri program sayesinde ulaşabilecek.



Avcılar Belediyesi, yeni bir uygulamaya imza attı. Avcılar'da yaşayanların binlerce kitaba elektronik ortamda istedikleri zaman kolayca ulaşabilecekleri uygulama hizmete açıldı. Uygulama, Türkiye'de ilk defa binlerce kitaba aynı anda erişilebilme özelliği ile şimdiye kadar hayata geçirilen dijital kütüphaneler arasında bir ilk olma özelliği taşıyor. Geleneksel halk kütüphanelerinin dijitalleşmesinin artık bir tercih olmaktan çok ihtiyaç haline geldiğini söyleyen Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, " Yaşam boyu eğitimi destekleyen projemizle tüm engelleri ortadan kaldırarak binlerce kitabı Avcılar halkının parmaklarının ucuna getirdik. Kentlilerimiz bu uygulama ile hızlı ve kolay bir şekilde diledikleri zaman, diledikleri yerde kitap okuyup, bilgiye ulaşabilecek" dedi.



Halk kütüphanelerini dijital bir platforma taşıyan "Oku Avcılar" uygulaması ile okuyucular, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun Türk klasiklerinden batı klasiklerine, ansiklopedilerden sözlüklere 28 konu başlığı altında 22 bin kitaba okul dışında da istedikleri zaman kolayca ulaşabilecekler. 300'e yakın yayın evinin binlerce e-kitabını kapsayan uygulamaya tablet ya da cep telefonlarından erişim sağlanabiliyor. Uygulama, kullanıcılara sistem üzerinde özel kitaplık oluşturabilme ve okumaya kaldıkları yerden devam edebilme imkanı da sunuyor.



Aynı zamanda Avcılar'daki tüm okullarda uygulamaya konulması planlanan "Oku Avcılar" ile öğrencilerin, formal eğitimin sınırlarını aşıp her ortamda kendilerini geliştirebilmeleri amaçlanıyor. Bilgisayar, tablet ve telefonda kullanılabilen uygulamayla ile öğretmenler öğrencilerine özel bir kütüphane tasarlayarak toplu olarak ödev tanımlayabilecek, öğrencilerin okuma karnelerini periyodik olarak takibini sağlayabilecekler. Kütüphane duvarlarını aşan "Oku Avcılar" dijital kütüphanesindeki kitap sayısının ilerleyen zamanlarda 40 bin kitaba ulaşması planlanıyor.



'Uygulamaya nasıl erişilir'



Kullanıcılar "Oku Avcılar" uygulamasını Google Play ya da APP Strore'dan üzerinden IOS/Android cihazlarına indirerek ad-soyad ve e mail ile sisteme kayıt olabilirler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA