Öktüren'den Başkan Beyoğlu'na teşekkür plaketi

Diyarbakır Siirtliler Derneği Başkanı Adnan Öktüren, Ramazan ayında yoksul ve dar gelirli ailelere yaptığı sosyal yardımlar nedeniyle Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür plaketi takdim etti.

Diyarbakır Siirtliler Derneği Başkanı Adnan Öktüren, İkinci Başkanı Metin Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Atabay ile birlikte Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette açıklama yapan Diyarbakır Siirtliler Derneği Başkanı Adnan Öktüren, Başkan Hüseyin Beyoğlu'nun Ramazan ayında yoksul ve dar gelirli aileler için hizmet verdikleri 2 bin kişilik iftar çadırına çok ciddi katkılar sağladığını ifade ederek bu nedenle plaket takdim etti. Başkan Beyoğlu'nun göreve geldiği günden bu yana kapılarını halka ardına kadar açtığını belirten Başkan Öktüren, "Başkan Beyoğlu göreve geldiği günden bu yana kapılarını halka açık tutup halkın sorunlarına çözüm getirmek için elinden geleni yapmaya çalışmaktadır. Bu insani çalışmalar vatandaşlar olarak hepimizi sevindirmektedir. Kendisi dini, dili, ırkı ne olursa olsun siyasi düşüncesi ne olursa olsun insan ayırımı yapmadan güzel hizmetler yapmaktadır. Sayın Başkanın bundan sonrada Bağlar ilçemizde çok güzel hizmetler yapacağına inancım tamdır. Bizlerde dernek olarak Başkan Beyoğlu'na gösterdiği özverili çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi vermeyi uygun gördük" dedi.

Başkan Beyoğlu da yoksul ve dar gelirli vatandaşlara hizmet etmeyi bir sorumluluk olarak kabul ettiklerini belirterek plaket için Diyarbakır Siirtliler Derneği Başkanı Adnan Öktüren teşekkür etti. Başkan Beyoğlu, "Bizim kapımız herkese açıktır. Biz hizmet etmek için bu göreve talip olduk. Belediyemizin tüm olanaklarını halkımız için seferber etmeye hazırız. Bizleri ziyaret ederek plaket veren Diyarbakır Siirtliler Derneği Başkanı Adnan Öktüren, dernek ikinci başkanı Metin Yılmaz ve yönetim kurulu üyesi Hakan Atabay'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA