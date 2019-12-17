Öktem ailesinin acı günü
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Öktem ailesinin acı günü

Bilecik'in köklü ailelerinden Öktem ailesinin ferdi Süleyman Öktem tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

17.12.2019 12:41 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:46
Öktem ailesinin acı günü

'in köklü ailelerinden Öktem ailesinin ferdi Süleyman Öktem tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Hüseyin, Mehmet, Ali ve merhum Nazmiye ile Hasan Öktem'in abileri Namık, Ayşe Şenşar ve Fatma İman'ın babaları Süleyman Öktem tedavi gördüğü Devlet Hastanede hayatını kaybetti. Bilecik'in en eski fırıncısı merhum Ruhşen Öktem'in oğlu Süleyman Öktem'in cenazesi yarın öğle namazına müteakip Dedeoğlu Camii(nde kılınacak cenaze namazına ardından Bilecik Şehir Mezarlığına defnedilecek - BİLECİK

Kaynak: İHA
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