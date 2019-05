Oktay, Yozgatlı STK'lar ile iftarda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Daima milletin sandığa yansıyan iradesinin her şeyin üstünde olduğunu savunduk, savunmaya da devam edeceğiz. Demokrasimizin gücü, meseleleri hukuk çerçevesinde çözme iradesine daima sahip çıkma yönündeki kararlılığımızdan gelmektedir." dedi.

Oktay, Cemile Sultan Korusu'nda düzenlenen Yozgat Sivil Toplum Kuruluşları iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, ramazanın İslam'ın mağfiretle yoğrulan adaletini, hikmetle birlikte edebini bütün insanlığa anlatan bir rahmet ayı olduğunu belirtti.

Ramazan sayesinde nefislerin dünyevi zevklere karşı sınırlayarak arındığını, toplumsal yardımlaşmanın ve dayanışmanın bilincine erişildiğini ifade eden Oktay, "Dayanışma bilincinin güzel bir örneği, kardeşlik soframızda, bugün sizlerle buluşmaktan; buradaki birlik ve beraberliği müşahede etmekten bahtiyarlık duyuyorum. 'Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız' diyerek, tüm vatandaşlarımızı her zaman birlikte daha güçlü olmaya davet eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere selamlarını ve ramazanı şerifinizi tebrik dileklerini iletiyorum." diye konuştu.

Oktay, birlik, beraberlik ve dayanışmanın yüzlerce yıllık geçmişten süzülüp gelen, Yozgat'ın kültürel ve toplumsal özelliklerinden birisi olduğunu söyledi.

Büyüklerin köy odalarında, konak sedirlerinde, tandır başlarında, ailede, akrabalar arasında, eş ve dostlar bir ve beraber olmanın önemini anlattıklarını ve örnek olduklarını ifade eden Oktay, "Bizim de yeni nesillere bırakacağımız en kıymetli miras; korunan bağlar, zengin kültürümüz ve unutulmayan değerlerimiz olacaktır. Memleketimizin değer ve geleneklerini kardeşlik iklimi içinde sahiplenip yaşatmalıyız. Bu salonda bulunan, bir ayağı Yozgat'ta olan ve memleketinden hiçbir şekilde kopmamış siz kıymetli hemşehrilerimin, sahip olduğumuz değerlerle daima güçlü ve dayanışma içinde kalacağına inancım tamdır. Bizim de kalbimiz her daim baba ocağımız Yozgat'ta, aklımız da memleketimiz için yapabileceğimiz işlerle meşgul. Her fırsatta hemşehrilerimizle bir araya gelmeye gayret gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, mübarek ramazan ayında, gönül coğrafyasında kanayan yaraların ve dünyanın dört bir yanında yaşanan dramların canları acıttığını anımsattı

Rahmet kapılarının sonuna kadar açık olduğu, içinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni barındıran ramazanda duaların Filistin, Yemen ve Afganistanlılar başta olmak üzere zor zamanlardan geçen tüm toplumlarla olduğunu vurgulayan Oktay, salonda bulunan sivil toplum temsilcilerinin gönüllülerinin dayanışma ve ensar bilincine sahip olduğunu vurguladı.

"Hileyle gönüllere girilmez"

Oktay, 17 yıldır ülkeye ne yaptılarsa tartarak, muhasebe ederek gerçekleştirdiklerini, tespit ettikleri sıkıntıları da gidermeye gayret gösterdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dönemde özellikle ekonomimiz, altyapı hizmetlerimiz, savunma sanayimiz ve ticaretimizle büyüdük, geliştik. Sürekli kendimizi aşmak için çalışıp, gayret sarf ederek 2053 ve 2071 vizyonlarını geliştirip reformları hayata geçirmeye Türkiye'yi hazır hale getirdik, getirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki 4 yıllık dönemde daha büyük atılımlar yapmaya kararlıyız. Kim ne yapmak isterse istesin kim ayağımıza çelme takmak isterse, elinden ne geliyorsa bırakmasın biz bu atılımları yapacağız, bu gelişmeyi tamamlayacağız. 31 Mart seçimleri sonrasında, YSK'nin İstanbul seçimlerinin yenilenmesine ilişkin kararına kadar geçen sürede İstanbul'un, İstanbullunun neler yaşadığını hep birlikte takip ettik. Daima milletin sandığa yansıyan iradesinin her şeyin üstünde olduğunu savunduk, savunmaya da devam edeceğiz. Demokrasimizin gücü, meseleleri hukuk çerçevesinde çözme iradesine daima sahip çıkma yönündeki kararlılığımızdan gelmektedir. Kardeşlerim, hileyle gönüllere girilmez."

Oktay, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım'ın tevazu ve samimiyetle karşısındaki kötü propagandalara karşı daima vakur duruşunu muhafaza ettiğini aktardı.

"Tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz"

"Önümüzdeki 4 hafta boyunca vatandaşlarımıza yine en vakur şekilde hakikatleri anlatacak ve seçimlerin en sağlıklı şekilde tamamlanmasını sağlayacağız." diyen Oktay, şunları kaydetti:

"İstanbul için Türkiye için büyük hayallerimiz ve projelerimiz olduğunu biliyorsunuz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm vatandaşlarımızla omuz omuza ülkemize katkı sağlamaya, gece gündüz çalışmaya ve ter dökmeye devam edeceğiz. Siyasi tarihimize baktığımızda milli birliğimizi ve beraberliğimizi ön planda tuttuğumuz zamanlarda ne denli büyük atılımlar gerçekleştirdiğimizi görebiliriz. Darda kaldığımız zor zamanlarda en doğru yolu el birliği, güç birliğiyle bulmak milletimizin tarihten gelen irfanının bir parçasıdır. Bu irfanın ışığında her birimiz ülkemize ve milletimize yapacağımız hizmetler ve katkılarla Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmakla mükellefiz. Memleketimiz için dertlenen Yozgatlılar olarak, ülkemize katkı sunmak için hep birlikte elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. İstikrar sürdükçe, ülkenin imkanları genişledikçe oluşan katma değerden 82 milyon vatandaşın tümü payını aldı, almaya da devam edecek. Önümüzdeki dönemde, refahı artırarak, milletimizin geleceğine yönelen tehditleri bertaraf edecek ve Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."

İftar yemeğine katılan hemşehrilerine teşekkür eden Oktay, Kadir Gecesi'ne ve nihayetinde Ramazan Bayramı'na birlik, beraberlik ve esenlik içinde ulaşmayı diledi.

