Oktay: "Yerli ve milli enerji yatırımlarımızla Türkiye'ye güç katmaya devam edeceğiz" - Haberler
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Oktay: "Yerli ve milli enerji yatırımlarımızla Türkiye'ye güç katmaya devam edeceğiz"

AA - Haberler | Güncel

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurul, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Toplantıda bugün, daha önce alınan karar gereğince, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin ilk gün görüşmeleri gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçeyle ilgili sunumuna başladı.

Oktay: Yerli ve milli enerji yatırımlarımızla Türkiye'ye güç katmaya devam edeceğiz

Oktay: Yerli ve milli enerji yatırımlarımızla Türkiye'ye güç katmaya devam edeceğiz

Oktay: Yerli ve milli enerji yatırımlarımızla Türkiye'ye güç katmaya devam edeceğiz

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde 5 büyük partiden, diğer partilere 'dakika' jesti

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde 5 büyük partiden, diğer partilere "dakika" jesti

AA - Son Dakika Haberleri

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