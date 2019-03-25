Oktay: "Yerelde Birlikte Çalışabileceğimiz Arkadaşlarımız Olduğunda Türkiye'yi Bambaşka Bir Yere...
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Çekerek'te esnaf buluşmasında konuşması Toplu fotoğraf çekimi YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde esnafla bir araya geldi.
25 Mart 2019 Pazartesi 01:12
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Çekerek'te esnaf buluşmasında konuşması Toplu fotoğraf çekimi YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde esnafla bir araya geldi. (2)