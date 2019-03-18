Oktay ve Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Saldırında Yaralananları Ziyaret Etti

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Christchurch'te camilere yönelik düzenlenen saldırıda yaralananları hastanede ziyaret etti.

Terör saldırısında yaralan üç Türk vatandaşını ziyaret eden Oktay ve Çavuşoğlu, kendilerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve acil şifalar diledi. Oktay ve Çavuşoğlu daha sonra saldırıda yaralanan diğer Müslümanları ziyaret etti.

Kaynak: DHA