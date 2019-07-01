Oktay: Vatandaşlarımızın acilen serbest bırakılmaması halinde sonuçları ağır olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "Vatandaşlarımızın acilen serbest bırakılmaması halinde bu eylemi yapanlar "meşru hedef" haline gelecek ve sonuçları ağır olacaktır.

Oktay: Vatandaşlarımızın acilen serbest bırakılmaması halinde sonuçları ağır olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "Vatandaşlarımızın acilen serbest bırakılmaması halinde bu eylemi yapanlar "meşru hedef" haline gelecek ve sonuçları ağır olacaktır." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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