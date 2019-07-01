Oktay: Vatandaşlarımızın acilen serbest bırakılmaması halinde sonuçları ağır olacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "Vatandaşlarımızın acilen serbest bırakılmaması halinde bu eylemi yapanlar "meşru hedef" haline gelecek ve sonuçları ağır olacaktır.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "Vatandaşlarımızın acilen serbest bırakılmaması halinde bu eylemi yapanlar "meşru hedef" haline gelecek ve sonuçları ağır olacaktır." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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