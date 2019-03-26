Oktay: "Türkiye'ye Karşı Eğer Bir Oyuna Gireceksen Bunun Bedelini Ödemeye Hazır Olacaksın"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye artık ne yaparsan yanına kar kalır Türkiye'si değildir. Türkiye'ye karşı eğer bir oyuna gireceksen bunun bedelini ödemeye hazır olacaksın, ödeteceğiz inşallah." dedi.

Oktay, Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Esnaf Buluşması" programına katıldı.

Ekonomiye karşı yapılan saldırılara millet aşkıyla cevap verildiğini belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Sizlerin Cumhurbaşkanımıza verdiği destek sayesinde milletimizin aşına ekmeğine el uzatanların karşısında birlikte durduk. Türkiye'nin ekonomisine manipülasyonlarla hedef alındığı günleri birlikte atlattık. Türkiye'nin önünde ne zaman bir fırsat olsa Türkiye'nin önünde ne zaman seçim veya seçim benzeri şeyler yaşıyor olsak ve de dünyada inananların, Müslümanların, Türkiye'nin ve Türk dünyasının aleyhine bir şey yapmak istiyor olsalar anında tekrar oyunlarını sahnelerler. Ne yapmak isterlerse yapsınlar, onlar kendi bildiklerini yapacaklar. Onlar kendi üzerine düşeni ve başından beri öğrendiklerini, ağabeylerinin talimatlarını yapmaya çalışacaklar. Bizde onlara karşı dimdik duracağız. Bugüne kadar durduğumuz gibi önceden onlar bize bedel ödetiyordu artık bedel ödetme sırası Türkiye'dedir."

Türkiye'ye karşı oyuna girenlerin bedel ödeyeceğini aktaran Oktay, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye rahat vermeyenler bedel ödeyeceklerdir, terörde de ödeyeceklerdir. Bu operasyonları ekonomiye çekmek isteyenler burada da ödeyeceklerdir, bunu da göreceksiniz inşallah. 1 Nisan sabahından itibaren bunu da göreceksiniz. Patlıcanla domatesle biberle oynamak isteyip yapamadıklarını sonra da dövizle yapmak isteyip de yapamadıklarını tekrar sahnelemek isteyenler bunun bedelini ağır ödeyecekler. Türkiye artık ne yaparsan yanına kar kalır Türkiye'si değildir. Türkiye'ye karşı eğer bir oyuna gireceksen bunun bedelini ödemeye hazır olacaksın, ödeteceğiz inşallah."

Türkiye'nin son 17 yılda gelişmesinin hep yukarı yönde olduğunu vurgulayan Oktay, "Ne tür manipülasyonlar yaparlarsa yapsınlar aslında Türkiye'nin gidişine bakın gelişme hep yukarı yönde olmuştur. Son 17 yıla bakın gelişme yukarı yönde olmuştur. Ekonomi 5,6'dır, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek büyüme oranlarıdır bunlar. Ticarette bakın aynı şekilde 36 milyarlardan alıp 170 milyarlara geldiğimiz ama yetmez dediğimiz noktadayız." diye konuştu.

Kaynak: AA