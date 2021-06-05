Oktay: "Türkiye hız kesmeden, yüksek hızla yoluna devam ediyor"
Sorgun Tren İstasyonu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindekiler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamaları YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hızlı trenle geldiği Sorgun Tren İstasyonu'nda açıklamalarda bulundu.
Sorgun Tren İstasyonu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindekiler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamaları YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hızlı trenle geldiği Sorgun Tren İstasyonu'nda açıklamalarda bulundu.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil