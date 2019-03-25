Oktay: "Türkiye Ekonomisinin Bütün Bu Süreçleri Geride Bırakmasını Bekliyoruz"

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Alaca'da vatandaşlar tarafından karşılanması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Alaca'da ziyaret detayları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Çekerek'te vatandaşlarla yürüyüşü

Çekerek'te esnaf buluşmasına katılanlardan detaylar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde esnafla bir araya geldi. (1)

Kaynak: AA