Oktay: "Türkiye Cumhuriyeti, tüm kurumlarıyla, dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın...
Oktay: "Türkiye Cumhuriyeti, tüm kurumlarıyla, dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın güvenliklerini ve haklarını korumakta kararlıdır.
Oktay: "Türkiye Cumhuriyeti, tüm kurumlarıyla, dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın güvenliklerini ve haklarını korumakta kararlıdır."
Kaynak: AA
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