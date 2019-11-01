Oktay: "Tarihimizi parlamentolarında kötülemeye çalışanlar bilmelidir ki tehditlere aldırmayacak,...

Oktay: "Tarihimizi parlamentolarında kötülemeye çalışanlar bilmelidir ki tehditlere aldırmayacak,...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Marriott Otel'de düzenlenen Türkiye - Katar İş Forumu'nda konuştu.

01.11.2019 15:41
Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması

Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Marriott Otel'de düzenlenen Türkiye - Katar İş Forumu'nda konuştu. (4)

Kaynak: AA

VİDEO: Oktay: "Tarihimizi parlamentolarında kötülemeye çalışanlar bilmelidir ki tehditlere aldırmayacak,...
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