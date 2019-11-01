Oktay: "Tarihimizi parlamentolarında kötülemeye çalışanlar bilmelidir ki tehditlere aldırmayacak,...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Marriott Otel'de düzenlenen Türkiye - Katar İş Forumu'nda konuştu.
01.11.2019 15:41
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması
Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Marriott Otel'de düzenlenen Türkiye - Katar İş Forumu'nda konuştu. (4)
Kaynak: AA
VİDEO: Oktay: "Tarihimizi parlamentolarında kötülemeye çalışanlar bilmelidir ki tehditlere aldırmayacak,...