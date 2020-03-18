Oktay: "Tahliye esnasında karantina şartlarına aykırı uygulamalarla ilgili inceleme ve soruşturma... Oktay: "Tahliye esnasında karantina şartlarına aykırı uygulamalarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır"

Oktay: "Tahliye esnasında karantina şartlarına aykırı uygulamalarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" Kaynak: AA