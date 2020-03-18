Oktay: "Tahliye esnasında karantina şartlarına aykırı uygulamalarla ilgili inceleme ve soruşturma...
Oktay: "Tahliye esnasında karantina şartlarına aykırı uygulamalarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır"
18.03.2020 07:16 | Son Güncelleme: 18.03.2020 07:16
Oktay: "Tahliye esnasında karantina şartlarına aykırı uygulamalarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır"
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Kaynak: AA