Oktay: "(Suriyelilerin) Yuvalarına dönebilmesi için gerçek ve somut çaba gösteren tek ülke...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu"na katıldı.
26.11.2019 13:10 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:17
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu"na katıldı. (7)
Oktay: "Suriye dışına savrulan milyonlarca insanın güven içinde yuvalarına dönebilmesi için gerçek ve somut çaba gösteren ne yazık ki tek ülke Türkiye'dir"
Kaynak: AA
Haber Videosu: Oktay: "(Suriyelilerin) Yuvalarına dönebilmesi için gerçek ve somut çaba gösteren tek ülke...