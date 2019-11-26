Oktay: "(Suriyelilerin) Yuvalarına dönebilmesi için gerçek ve somut çaba gösteren tek ülke...
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Oktay: "(Suriyelilerin) Yuvalarına dönebilmesi için gerçek ve somut çaba gösteren tek ülke...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu"na katıldı.

26.11.2019 13:10 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:17
Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu"na katıldı. (7)

Oktay: "Suriye dışına savrulan milyonlarca insanın güven içinde yuvalarına dönebilmesi için gerçek ve somut çaba gösteren ne yazık ki tek ülke Türkiye'dir"

Kaynak: AA

Haber Videosu: Oktay: "(Suriyelilerin) Yuvalarına dönebilmesi için gerçek ve somut çaba gösteren tek ülke...
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