Oktay: "(Suriyeli sığınmacılara yönelik destekler) Bu dokunmanın geciktiği her gün geç kalınmış bir süreyi ifade eder"
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Oktay: "(Suriyeli sığınmacılara yönelik destekler) Bu dokunmanın geciktiği her gün geç kalınmış bir süreyi ifade eder"

Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ATO Congresium'da düzenlenen İlbank ve Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması İmza Töreni'ne katıldı (1)"(Suriyeli sığınmacılara yönelik destekler) Bizim götürdüğümüz her bir kuruş, her bir TL ve her bir hizmet onlara su olarak gider, ekmek olarak gider,...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ATO Congresium'da düzenlenen İlbank ve Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması İmza Töreni'ne katıldı (1)

"(Suriyeli sığınmacılara yönelik destekler) Bizim götürdüğümüz her bir kuruş, her bir TL ve her bir hizmet onlara su olarak gider, ekmek olarak gider, AŞ olarak gider, iş olarak gider. ve onların yerelde uyum sürecine katkı olarak gider"

"İnsani anlamda bizim sorumluluğumuzun yerine getirilmesiyle alakalı doğrudan onlara dokunmamız olarak gider. Bu dokunmanın geciktiği her dakika her saat ve her gün ve hele hele üç yıl çok geç kalınmış bir süreyi ifade eder"

Oktay: '(Suriyeli sığınmacılara yönelik destekler) Bu dokunmanın geciktiği her gün geç kalınmış bir süreyi ifade eder'
Oktay: '(Suriyeli sığınmacılara yönelik destekler) Bu dokunmanın geciktiği her gün geç kalınmış bir süreyi ifade eder'
Oktay: '(Suriyeli sığınmacılara yönelik destekler) Bu dokunmanın geciktiği her gün geç kalınmış bir süreyi ifade eder'
Oktay: '(Suriyeli sığınmacılara yönelik destekler) Bu dokunmanın geciktiği her gün geç kalınmış bir süreyi ifade eder'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut

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Oktay: "(Suriyeli sığınmacılara yönelik destekler) Bu dokunmanın geciktiği her gün geç kalınmış bir süreyi ifade eder" - Haberler
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