Oktay: "Şehir hastanemizden memnuniyet oranı: yüzde 98"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüye gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması MERSİN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi açılış töreninde konuştu.
06.03.2020 16:07 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüye gelişi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması MERSİN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi açılış töreninde konuştu. (3)
Kaynak: AA