Oktay: "Şehir hastanemizden memnuniyet oranı: yüzde 98"
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Oktay: "Şehir hastanemizden memnuniyet oranı: yüzde 98"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüye gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması MERSİN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi açılış töreninde konuştu.

06.03.2020 16:07 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:11
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüye gelişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması MERSİN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi açılış töreninde konuştu. (3)

Kaynak: AA


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: Oktay: "Şehir hastanemizden memnuniyet oranı: yüzde 98"
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