Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM Genel Kurulu'nda 2021 yılı bütçesini sundu: (4)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuki reform irademizin arkasındayız.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuki reform irademizin arkasındayız. Aynı zamanda yatırım ortamını iyileştiriyor ve ekonomi alanında yeni fırsatlara sağlam hukuki dayanaklar oluşturuyoruz ve bunları yakın zamanda Yüce Meclisimizin gündemine taşıyacağız." dedi.

Oktay, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanılan 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunuş konuşmasını yaptı.

Kalkınmanın temel unsuru olan enerji konusunda son 18 yılda Cumhuriyet tarihinin bütününde yapılanları katbekat aşan başarılar yakalandığını söyleyen Oktay, Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemileriyle Doğu Akdeniz'de 46 bin kilometrekare ve Karadeniz'de 33 bin kilometrekare u¨ç boyutlu sismik veri toplandığını, Fatih ve Yavuz sondaj gemileriyle 9 derin deniz sondajının tamamlandığını dile getirdi.

Fatih sondaj gemisiyle Ereğli'nin 175 kilometre açığında, Karadeniz'in Sakarya havzasında Cumhuriyet tarihindeki en büyu¨k doğal gaz keşfinin gerçekleştirildiğini hatırlatan Oktay, 20 Temmuz'da başlatılan Tuna-1 kuyusundaki sondajda 405 milyar metreküplu¨k doğal gaz rezervi keşfedildiğini ifade etti.

31 Ocak'ta teslim alınan ve modernizasyonu tamamlanarak Mersin Taşucu Limanı'ndan ayrılan Kanuni sondaj gemisinin ise 2021'in ilk aylarında Karadeniz'de faaliyete başlayacağını bildiren Oktay, bu çalışmalar kapsamında Karadeniz'in Sakarya havzasında toplamda yaklaşık 40 kuyu açılacağını ve 2023'te doğal gazı vatandaşın kullanımına sunacaklarını belirtti.

Oktay, 2020'nin ilk 9 ayında üretilen elektriğin yaklaşık yu¨zde 46'sının yenilenebilir enerji kaynaklarından, yu¨zde 34'u¨nün kömu¨rden, yu¨zde 19'unun doğal gazdan, geri kalanının ise diğer kaynaklardan sağlandığını, yerli ve yenilenebilir kaynakların payının yu¨zde 61'e ulaştığını ifade etti.

2021'de ise Tu¨rkiye'nin elektrik enerjisi kurulu gücünün yaklaşık 100 bin megavata ulaşmasının hedeflendiğini dile getiren Oktay, "2000'li yıllarda yalnızca 5 şehrimizde doğal gaz kullanılmaktayken 2018'den itibaren bugu¨ne kadar yu¨ru¨tu¨len çalışmalarla 81 ilimizin tu¨mu¨ne, 559 ilçe ve beldemiz ile 165 OSB'ye doğal gaz arzı sağlandı." dedi.

Oktay, 2000'li yıllarda 1,3 milyon olan doğal gaz abone sayısının 17 milyona çıktığını, ülke nüfusunun yu¨zde 80'ine doğal gaz kullanım imkanı sunulduğunu, doğal gazdan aktif olarak faydalanan nüfusun ise 55 milyona yükseldiğini aktardı.

"Reel kesim destekleri için 50,6 milyar lira kaynak ayıracağız"

Oktay, 2021 yılı bu¨tçesinden 50,6 milyar lira kaynağı reel kesim destekleri için ayıracaklarına işaret etti.

Yu¨ksek teknolojili u¨rünlerin Türkiye'de u¨retilebilmesi için uçtan uca bir destek mekanizması olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nı başlattıklarını hatırlatan Oktay, ilk aşamada makine sektöru¨ndeki projeler için destek kararları yayınladıklarını, böylece yaklaşık 2 milyar liralık yatırımla servo motorlar, CNC tezgahları, eklemeli imalat makineleri gibi yu¨ksek teknolojili üru¨nlerin yerli olarak üretilmesine imkan sağlanacağını anlattı.

18 Temmuz'da inşaatı başlatılan Tu¨rkiye'nin Otomobili fabrikasının 18 ayda tamamlanması ve araçların 2022'nin son çeyreğinde üretim bandından indirilmesinin planlandığını belirten Oktay, TOGG'la birlikte çevreye duyarlı bir mobilite ekosisteminin hayata geçirileceğini, böylece otomotiv sektöru¨nu¨n dönu¨şu¨mu¨ne de katkı sağlanacağını anlattı.

"Savunma sanayisine özel önem veriyoruz"

Oktay, "Savunma sanayisinde kendi imkanlarımızla imal edebileceğimiz hiçbir u¨ru¨nu¨ dışarıdan satın almamak, özellikle kritik u¨ru¨n ve malzemelerde 'yu¨zde 100 yerlilik-millilik hedefine ulaşmak' şiarıyla bu alana özel önem veriyoruz." dedi.

Tu¨rk mu¨hendisleri tarafından tasarlanıp imal edilen Turboşaft Motoru'nun tesliminin ve tasarım merkezinin açılışının, savunma sanayisi ve yu¨ksek teknolojide yeni bir aşamanın mu¨jdecisi olduğuna dikkati çeken Oktay, "Turboşaft projemizle u¨lkemizde bu ve benzeri sınıftaki motorları test edebilecek bir test altyapısı tesis etmiş oluyoruz. Bu altyapı milli muharip uçak motoru gibi daha yu¨ksek gu¨ç sınıfı motorların test edilmesinde de kullanılabilecek." ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayii Başkanlığınca halihazırda 700'u¨ aşkın proje yu¨ru¨tu¨ldüğünü aktaran Oktay, "Savunma sanayisi olarak savaş gemisi tasarım ve u¨retimi dahil bir zamanlar yurt dışından tedarik edemediğimiz İHA, SİHA, TİHA, ATAK, Fırtına obu¨sü gibi sistemlerin u¨retiminde artık du¨nyanın önde gelen ülkelerinden biriyiz." dedi.

Oktay, Yeni Nesil Savaş Uçağı, Bayraktar TB-2 Taktik İHA Sistemi, TCG Anadolu hu¨cum gemisi, Bora, Kasırga, Hisar ve Korkut sistemleri, uzun menzilli hava ve fu¨ze savunma sistemleri, Hürkuş, ANKA İHA Sistemi, milli piyade tu¨feği, Altay tankı ve zırhlı araçların, savunma sanayisi projelerinden bazıları olduğunu anlattı.

Milli Savunma Bakanlığınca tasarım patenti alınan MİLGEM Projesi kapsamında ilk dört gemi olan Heybeliada, Büyükada, Burgazada ile Kınalıada'nın hizmete girdiğini söyleyen Oktay, şöyle konuştu:

"Savunma sanayisinde elde ettiğimiz kazanımlar ulusal ve uluslararası politikalarımızı sahada ve masada kararlılıkla uygulamamıza da çok ciddi katkı veriyor. Savunma sanayimizdeki ilerlemenin sahadaki etkilerini hem sınırlarımızın içinde ve dışında teröre karşı yürüttüğümüz başarılı mu¨cadelede hem de dost ve kardeş ülkelerin istikbal ve istiklali için verdiğimiz desteklerde göru¨yoruz. Bunun en son örneği, işgalci Ermenistan'a karşı tüm imkanlarımızla kardeş Azerbaycan'ın yanında oluşumuzdur. Ermenistan, Karabağ'da kadın çocuk demeden sivilleri katlederken uluslararası toplum sessizliğe bürünmüştü. Şaşırmadık, her zaman yaptıkları şey. Biz bu sessizliği İdlip'ten, Hama'dan hatırlıyoruz. Uluslararası toplumun bu kayıtsızlığını bizi Filistin'den, Yemen'den, Arakan'dan biliyoruz.

Yaşanan insani zulümler karşısında du¨nyanın bu sessizliğine karşı Cumhurbaşkanımız liderliğinde gerektiğinde yedi du¨vele meydan okuyor, dostlarımız için Hakk'ın ve hakikatin yanında yer alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Kıbrıs meselesinde Libya konusunda, Irak'ta, Suriye'de yaptığımız budur. Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılması için verdiğimiz destek de kardeşliğimizin olduğu kadar dış politikada onurlu duruşumuzun bir gereğidir. Kardeş Azerbaycan'ı kazandığı zafer dolayısıyla tebrik ederken bağımsız bir devletin toprakları olan Karabağ'ı Ermeni işgalcilere peşkeş çekmeye çalışan Fransa'yı da şiddetle kınıyorum. Bölgemizde istikrar, barış ve huzurun sağlanması için Tu¨rkiye olarak u¨zerimize du¨şeni yapmaya, insandan, vicdandan yana politikalar izlemeye devam edeceğiz."

"Yeni mağduriyetlerin önüne geçmek için çalışıyoruz"

Sosyal politika uygulamalarında yeni bir döneme geçiş sağladıklarını ifade eden Oktay, Aile Sosyal Destek Programı'nı başlatarak sosyal politika uygulamalarında talep odaklı hizmet anlayışından arz odaklı hizmet anlayışına geçtiklerini dile getirdi.

2021 yılı bu¨tçesinde sosyal harcamalar için ayrılan kaynak miktarını 81,2 milyar liraya çıkardıklarını belirten Oktay, bu tutarın, 2021 yılı bu¨tçesinin yu¨zde 6'sına denk geldiğine işaret etti.

"Bizim bu¨yu¨k ve gu¨çlu¨ Tu¨rkiye fotoğrafımızın ön saflarında kadınlarımız vardır." diyen Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadınların, hayatın her alanında hak ettikleri seviyeye gelebilmeleri için büyük gayret gösterdiklerini vurguladı.

Toplumun huzuru ve geleceğin teminatı için aile birliğinin gu¨çlendirilmesi yönu¨nde politikalar yu¨ru¨ttüklerini anlatan Oktay, şöyle devam etti:

"Bugu¨ne kadar hayata geçirdiğimiz pek çok hukuki ve idari du¨zenlemeyle kadınlarımızın yanında yer aldık. Kadınların sosyal hayata katılımları ve istihdamının önu¨ndeki engelleri kaldırdık. Bilhassa kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda azami hassasiyet gösterdik ve bu hassasiyetimizi koruyoruz. Sebebi ne olursa olsun bir kadınımız mağdur olmuşsa onu devletin koruma şemsiyesi altına alıyoruz ve yeni mağduriyetlerin önu¨ne geçmek için çalışıyoruz. Kadınlarımızı hedef alan istismar, şiddet eylemleri ya da zulu¨mlerle hep birlikte mu¨cadele etmeliyiz. Terör örgu¨tu¨ tarafından çocuk yaşta dağa kaçırılan, geleceği çalınan kızlarımızı da tacize uğrayan, şiddet gören kadınlarımızı da aynı hassasiyetle korumaya devam edeceğiz."

Bu kapsamda Kadının Gu¨çlenmesi Programı için ayrılan bu¨tçe miktarını 2021'de yu¨zde 19,8 artırdıklarını belirten Oktay, "Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Gu¨çlenmesi Seminerleri", "Tu¨rkiye'nin Mu¨hendis Kızları", "İş'te Anne Projesi", "Kadın Kooperatiflerinin Gu¨çlendirilmesi Çalışmaları" ve "Aktif Kadın İşgu¨cü Destekleri" ile kadınlara yönelik sigorta primi destekleri ve teşvikler gibi çalışmalara daha fazla kaynak ayırarak devam edeceklerini belirtti.

Oktay, Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi, Kadın Konuk Evleri ve Sosyal Hizmet Merkezleri'ni daha da gu¨çlendireceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, gençlerin serbest zamanlarını verimli ve faydalı şekilde değerlendirilmelerini sağlamak için faaliyet gösteren gençlik merkezi sayısının, 2020 Kasım ayı itibarıyla 350'ye ulaştığını, merkezlerdeki u¨ye sayısının aynı dönemde 2,3 milyona çıktığını bildirdi.

Artan spor yatırımları sayesinde 2002'de 1575 olan spor tesisi sayısının, 2020'de 3 bin 774'e çıktığını söyleyen Oktay, bu kapsamda 2002-2020 yılları arasında 2 bin 513 mahalle tipi futbol, basketbol ve voleybol sahası, 1365 sentetik futbol sahası, 904 spor salonu, 56 atletizm pisti, 174 yu¨zme havuzu yapıldığını kaydetti.

"Hukuki reform irademizin arkasındayız"

Hukuk devleti ilkesinin temelinin yargı bağımsızlığı olduğunu belirten Oktay, "Hukuki reform çizgimizin temel motivasyonu da iyi işleyen, bağımsız, tarafsız bir yargı sistemidir." dedi.

Daha önceki su¨reçte Anayasa ve başta temel yasalar olmak u¨zere gerçekleştirilen değişikliklerle demokratikleşme yönu¨nde sisteme önemli yenilikler kazandırıldığını dile getiren Oktay, kişisel verilerin korunması, çocuk haklarının anayasal koruma altına alınması, sendikal özgu¨rlu¨klerin geliştirilmesi, kamu görevlilerine toplu sözleşme yapma hakkının getirilmesi, bilgi edinme ve bireysel başvuru hakkı gibi sosyal ve demokratik haklarda yeniliklerin anayasal zeminde hayata geçirildiğini anlattı.

Reforma bakış açısının bir yansıması olan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin, 30 Mayıs 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklandığını hatırlatan Oktay, Meclis'in katkılarıyla bu kapsamda önemli mevzuat değişikliklerini kısa su¨rede hayata geçirdiklerini aktardı.

Bu değişikliklerle hak ve özgu¨rlu¨klerin korunması ve geliştirilmesi, infaz sisteminde çözu¨m bekleyen konulara ilişkin du¨zenlemeler ve yargılamalarda adalete erişimi gu¨çlendiren kanunların yu¨ru¨rlu¨ğe girdiğini anımsatan Oktay, "2019-2023 yıllarını kapsayan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin uygulanma oranı henu¨z ikinci yılında yaklaşık yu¨zde 50'ye ulaştı. Belirlediğimiz takvime uygun olarak çalışmalarımızı hız kesmeden su¨rdu¨rme kararlılığındayız." diye konuştu.

Oktay, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuki reform irademizin arkasındayız. Reformlar vesilesiyle hukukun üstünlüğünü güçlendiriyor ve demokrasinin işlerliğini artırıyoruz. Aynı zamanda yatırım ortamını iyileştiriyor ve ekonomi alanında yeni fırsatlara sağlam hukuki dayanaklar oluşturuyoruz ve bunları yakın zamanda Yüce Meclisimizin gündemine taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Vatandaş odaklı bir icraat bütçesi olarak hazırladıkları 2021 yılı bütçesinin, Türkiye'nin kalkınması ve vatandaşların refahının artırılması doğrultusunda en kaliteli kamu hizmetlerine dayanak teşkil edeceğine inandıklarını ifade eden Oktay, 2021 yılı bütçesinin uygulanmasında bugüne kadar olduğu gibi mali disiplinden taviz vermeyeceklerini vurguladı.

Oktay, 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2019 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin hazırlanması sürecinin her aşamasında sağladığı perspektif, liderlik ve destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve bütçenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu