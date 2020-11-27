Oktay: "(Savunma Sanayii) 2019 yılında sektörün cirosu yaklaşık 11 milyar dolar, ihracat tutarı ise 3 milyar dolar seviyesine ulaşmış olup yürütülen...
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Oktay: "(Savunma Sanayii) 2019 yılında sektörün cirosu yaklaşık 11 milyar dolar, ihracat tutarı ise 3 milyar dolar seviyesine ulaşmış olup yürütülen...

27.11.2020 11:01 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:06
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Oktay: "(Savunma Sanayii) 2019 yılında sektörün cirosu yaklaşık 11 milyar dolar, ihracat tutarı ise 3 milyar dolar seviyesine ulaşmış olup yürütülen savunma projesi sayısı 700'ü aşmıştır"

Oktay: "(Savunma Sanayii) 2019 yılında sektörün cirosu yaklaşık 11 milyar dolar, ihracat tutarı ise 3 milyar dolar seviyesine ulaşmış olup yürütülen savunma projesi sayısı 700'ü aşmıştır"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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