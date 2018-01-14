Oktay Saral'dan Muharrem İnce'ye Cevap

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Oktay Saral, "Beştepe, beş kenarlı Türk yıldızının yeniden parlayıp yükseldiği ufkun adıdır. Bu ufku karartmaya ne CHP'nin ne de Batılı efendilerinin gücü yetmeyecektir" dedi.

CHP'li Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine cevap veren Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Oktay Saral, "Evinin bahçesindeki köpek kulübesini yıkacak olsa, babasından yiyeceği tokadın korkusuyla tir tir titreyen bir zavallının kiralık ağzıyla, milli onurun sembolü olan Külliye'yi, milletin gönlünde taht kurmuş bir liderin başına yıkmaktan dem vurması hadsizlik değil; akıl çatısı başına yıkılmış, terapiye muhtaç bir şuurun hanümanlar yıkmasıdır. FETÖ'den kiraladığı ağzıyla 15 Temmuz nevi bir kalkışmaya davetiye çıkaran bu kiralık kimliğin suratına devlet baba, okkalı bir kanun tokadı aşk edip, haddini bildirmelidir" açıklamasında bulundu.

Başdanışman Oktay Saral, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Demokrasi derken yalnız milli iradeye kapadıkları kapılardan millet düşmanı her türlü iddia ve ideolojiyi, gayri milli her türlü yapılanmayı içeri alıp milletin başına bela olan CHP, millete baş tacı olmuş bir liderin başına saraylar yıkmaktan dem vururken hangi sarayın, hangi sefaretin sözcülüğünü yapmaktadır? Dönemin Haçlı-Siyonist ittifakıyla el ele verip ulu hakan Abdulhamit Han'ı hürriyet, musavvat, adalet teraneleriyle tahttan indiren taçsız sultanlar, Nemrutları, Firavunları gölgede bırakacak bir tahakküm ve tasallut rejimini kurdular. Bu anlamda bir zihniyet artığı olan CHP, şehzadelik makamını ilga edip yerine 'şefzadelik' gibi daha ayrıcalıklı ve daha imtiyazlı bir makamı inşa ederken zalim krallardan daha zalim bir sistemi müesseseleştirmiştir. Bu gün başında engizisyon külahıyla hürriyet çığırtkanlığı yapan istibdattan sabıkalı CHP'nin İnce Muharrem'i, hürriyet ve demokrasi gerekçesi ile milletin gönül sarayını yıkmaya azmederken, onu kimlerin azmettirdiğini, hangi saraylara sözcülük yaptığını, hangi sefaretlerin sığıntısı olduğunu biz 1908 darbesinden biliriz. Bütün hayasızlığı ile milli iradeye, milletin sinesine çevrilmiş tüfek namlularından tanırız. Senin 'saray' dediğin ve külli olarak milli iradenin tecelligahı olan o mekan, 15 Temmuz kahpeliği karşısında milli birliğin, milli kıyamın, milli direnişin sembolü olmuşken, yıkmak istediğiniz aslında bu anlamda bir birlik ve kıyam şuurudur. Gerçekte CHP'yi inceden inceye rahatsız eden teröristlerin ininin başına yıkılmasıdır; çünkü CHP, ufkumuzda yükselen güneşi kara bulut gibi kapatmaya memur kara cahiller ve kara vicdanlılar kadrosudur. Beştepe, beş kenarlı Türk yıldızının yeniden parlayıp yükseldiği ufkun adıdır. Bu ufku karartmaya ne CHP'nin ne de Batılı efendilerinin gücü yetmeyecektir. Bırak Külliye'yi birilerinin başına yıkmayı; taşına dokunun bu millet sizin mezar taşınızı hazırlar, duvarını yıkın, bu millet dünyanızı başınıza yıkar. Bırakın saray yıkmayı da siz, tahta eksikliğinden dolayı yıkılmış akıl çatınızı aktarmaya bakın." - ANKARA