Oktay: 'Salgın döneminde kendini feda eden sağlık çalışanlarımızın kıymeti çok daha iyi anlaşılmıştır' - Haberler
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Oktay: "Salgın döneminde kendini feda eden sağlık çalışanlarımızın kıymeti çok daha iyi anlaşılmıştır"

AA / Cebrail Karabulut - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüye gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yozgat Bozok Üniversitesi Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Mezuniyet Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüye gelişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yozgat Bozok Üniversitesi Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Mezuniyet Töreni"nde konuştu. (1)

Oktay: Salgın döneminde kendini feda eden sağlık çalışanlarımızın kıymeti çok daha iyi anlaşılmıştır

Oktay: Salgın döneminde kendini feda eden sağlık çalışanlarımızın kıymeti çok daha iyi anlaşılmıştır

Oktay: Salgın döneminde kendini feda eden sağlık çalışanlarımızın kıymeti çok daha iyi anlaşılmıştır

Oktay:
AA / Cebrail Karabulut - Son Dakika Haberleri
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Haber: Oktay: 'Salgın döneminde kendini feda eden sağlık çalışanlarımızın kıymeti çok daha iyi anlaşılmıştır' - Haberler
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