: Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yaptırım tehditleri bizi yerli tasarım ve üretime daha motive ediyor

20.12.2019 23:00 | Son Güncelleme: 20.12.2019 23:34

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifine ilişkin görüşmeler kapsamında TBMM genel kuruluna hitap etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye de yaptırım içeren 738 milyar dolarlık savunma bütçesini bugün onaylayacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "S-400, F-35 ile başlayan süreçte bizi yaptırımlarla tehdit edenler, tehditlerin bizi yerli tasarım ve üretime daha motive edeceğini bilmelidir." diye konuştu.

"2020 BÜTÇESİ REFAHA DÖNÜŞECEKTİR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2020 bütçesi, enflasyon ve faizlerin daha da düşmesini sağlayarak vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri hayata geçirmemizi sağlayacak, kaynaklarını faize değil yatırıma, üretime ve topyekün refah artışına dönüştürecektir" dedi.

HDP'YE PKK TEPKİSİ

Oktay, "Kürt düşmanı olanlar da Kürtlere yönelik tüm gelişmelerin ve çözümlerin önünde engel olanlar da PKK'nın tüm eylemlerine ses çıkarmayan HDP'nin kendisidir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, içerisinde Türkiye'ye yaptırımların da yer aldığı 2020 savunma bütçesini imzalayacağını açıkladı. Trump'ın söz konusu bütçeyi onaylamasıyla Türkiye'ye S-400, F-35 ve TürkAkım projesiyle ilgili Türkiye'ye yaptırım uygulanacak.

TÜRKİYE'YE ÇEŞİTLİ YAPTIRIMLAR GELECEK

Tasarının Türkiye ile ilgili kısmında, Ankara'nın S-400 hava savunma sistemlerini alım işlemlerine devam ettiği gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 uçaklarının teslim edilmemesi öngörülüyor.

Aynı zamanda Türkiye'ye ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Yasası kapsamında yaptırım uygulanması gerektiği belirtiliyor.

Bütçenin, "Ulusal Savunma Stratejisi Kapsamında Modernizasyon Programları" kısmında da Türkiye tarafından sipariş edilen uçakların alımı için 440 milyon dolarlık fon ayrılacağı kaydediliyor.

Tasarıda Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması gerektiği vurgulanıyor.

Tasarı, Savunma Bakanlığı'na, F-35 üretim bantları olan Lot 12, 13 ve 14 kapsamında, Türkiye'nin siparişlerini en üst seviyeye çıkararak üretime sokması ve ABD Hava Kuvvetleri için yapılandırılarak satın alması için ek fon sağlıyor.

RUSYA ORTAKLI TÜRKAKIM'A YAPTIRIM

Tasarıda, Rus enerji ihracatına katkı sağlayan enerji boru hatlarının inşasında çalışan bazı gemi şirketlerine yaptırım uygulanması şartı da bulunuyor.

Bütçe tasarısında, "Bu yasanın kanunlaşmasından sonraki 60 ve sonraki her 90 günde Dışişleri Bakanlığı, Hazine Bakanlığı'na danışarak Kuzey Akımı 2 ve TürkAkım projeleri veya bu projelerin yerine inşa edilecek diğer projelerin inşası için deniz seviyesinden 100 fit ve üzeri derinliğe boru hattı döşeyen gemilerin tespitine ilişkin raporu, ilgili kongre komitelerine sunacaktır" hükmü bulunuyor.

Bu projelere gemi sağlayan yabancı kişi ve kuruluşların da yaptırım için tespit edilmesi gerektiği

Kaynak: AA

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