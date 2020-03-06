Oktay: "Rusya'nın garantör devlet olarak üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz"
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Oktay: "Rusya'nın garantör devlet olarak üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması Açılışın yapılması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hastanede incelemelerde bulunması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yoğun bakım ünitesinde incelemelerde bulunması MERSİN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin...

06.03.2020 16:39 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:43
Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması

Açılışın yapılması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hastanede incelemelerde bulunması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yoğun bakım ünitesinde incelemelerde bulunması MERSİN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi açılış töreninde konuştu. (5)

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Oktay: "Rusya'nın garantör devlet olarak üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz"
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