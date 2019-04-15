Oktay 'la Gelen Bahar Marmaris'i Renklendirdi

Marmaris Belediyesinden verilen bilgiye göre; Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mevsimlik çiçek dikimine başladı. Tohum halindeyken satın alınarak Marmaris Belediyesi seralarında yetiştirilen bahar çiçekleri; Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli tarafından park, kaldırım kenarları ve refüj alanlarına dikildi.

Marmaris Merkez, İçmeler, Armutalan, Beldibi ve çevre mahallelerde cadde ve sokakları süsleyen mevsimlik çiçekler, kış sonrasında kentte rengarenk görüntüler oluşturdu. AjansSevgi Marmaris

Kaynak: Bültenler