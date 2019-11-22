Oktay: "Kırgızistan ile FETÖ'ye karşı mücadele konusunda mutabakata vardık"

22.11.2019 23:18 | Son Güncelleme: 22.11.2019 23:23

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırgızistan ile FETÖ'ye karşı mücadele konusunda tüm alanlarda tam olarak mutabakata vardıklarını belirterek, "Mutabakata vardığımız alanlardan biri olan Türkiye Maarif Vakfı'nın Kırgız Cumhuriyeti'ndeki eğitim faaliyetlerine başlamasına yönelik anlaşma konusunda karar kıldık." dedi.

Oktay, Kırgızistan Başbakan Birinci Yardımcısı Kubatbek Boronov ile Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu 9. Dönem Toplantısı'na başkanlık etti.

Toplantının ardından Oktay ve Boronov, Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu'nu imzaladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, burada yaptığı konuşmada, iki kardeş ülke arasındaki dostluk bağlarının sağlam bir şekilde tescil edilmesi adına bu tür toplantı ve ziyaretlere büyük önem verdiklerini belirtti.

Geçen yıl nisan ayında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov'un Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Oktay, aynı yıl eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Konseyi'nin 6. Liderler Zirvesi vesilesiyle Bişkek'i ziyaret ettiğini vurguladı.

İki liderin üst düzeydeki son derece verimli görüşmelerde ilişkileri ve ticareti daha ileriye taşıma hedefini verdiklerini ifade eden Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kırgızistan ile ikili ticaretimiz 2018 yılında 424 milyon dolar, 2019 yılının ilk 9 ayında ise 326 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca Türk müteahhitlik firmaları bugüne kadar Kırgızistan'da yaklaşık 901 milyon dolar değerinde 74 proje üstlenmişlerdir. Türkiye'den Kırgızistan'a yapılan toplam yatırım miktarı ise üçüncü ülkeler üzerinden yapılan yatırımlar da dikkate alındığında 1 milyar dolara ulaşmaktadır. Bu yatırımlarla Türk firmaları Kırgız halkına hizmet vermekte ve ayrıca istihdam sağlamaktadır. Söz konusu rakamlar ülkelerimizin ticaret ve yatırım potansiyelini yansıtmaktan çok uzaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen ticaret hacmi hedefimiz 1 milyar dolardır. Aynı zamanda diğer bir hedefimiz, ülkelerimiz arasındaki ticareti istikrarlı bir şekilde artırırken ticarete konu ürünlerde de çeşitlilik sağlamak olmalıdır."

Oktay, dün İstanbul'da Türkiye ve Kırgızistan'dan 350 firmayı aşkın katılımla çok başarılı bir iş forumu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Forum öncesi gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısında Boronov ile Kırgızistan'da iş yapan firmaların sorunlarını, ticaret ve yatırımı artırmaya yönelik önerilerini birinci ağızdan dinleme fırsatı bulduklarını aktaran Oktay, bu sorunların giderilmesi ve önerilerin hayata geçirilmesini teminen ilgili kurumlara gerekli talimatları verdiklerini kaydetti.

76 maddelik eylem planı

Türkiye-Kırgızistan KEK 9. Dönem Toplantısı çerçevesinde ticaret hacmini artırma hedefine yönelik çalışmalara ilişkin protokol ekinde 76 maddeden oluşan bir eylem planını imza altına aldıklarını vurgulayan Oktay, şunları söyledi:

"KEK Protokolü Eylem Planı'nda yer alan hususlar, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimiz için bir yol haritası niteliğindedir. Eylem Planı'nda Türkiye ile Kırgızistan arasında ihracat potansiyeli olan ürünlerin ticaretindeki tarife dışı ve teknik engellerin kaldırılması amacıyla bir Çalışma Grubu oluşturulması, Kamu-Özel Ortaklığı mekanizması dahil, başta sağlık yatırım projelerinin uygulanması olmak üzere yatırım alanında iş birliğinin geliştirilmesi, iki ülke arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin kullanımının desteklenmesi, değerli metallerin işlenmesi ve yönetimi alanında iş birliği yapılması, madencilik alanında iş birliği anlaşmasının imzalanması, Kırgızistan'ın bütün potansiyel gelişme sektörlerini kapsayan bölgesel kalkınma planlarının hazırlanması hususunda teknik destek verilmesi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki Koruma ve Karantina Alanında İşbirliği Anlaşması imzalanması, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının yük taşımacılığı için kullanılması, Kırgız Cumhuriyeti devlet kanallarının iletimi için kullanılacak uydu seçiminde Türkiye'ye ait uyduların kullanılması, Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Hastanesinin açılması yer almaktadır."

Oktay, ayrıca, sanayi, teknoloji, tarım, ulaştırma, turizm, çevre ve şehircilik, kültür-turizm gibi ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin temel taşlarını oluşturan alanlarda iş birliği imkanlarını ele aldıklarını ve bunları KEK Protokolü Eylem Planı'na yansıttıklarını aktardı.

FETÖ ile mücadele

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "KEK toplantıları kapsamında FETÖ ile mücadele konularını da Başbakan Yardımcı Boronov ile detaylı bir şekilde ele alma fırsatımız oldu. Kırgızistan ile FETÖ'ye karşı mücadele konusunda tüm alanlarda tam olarak mutabakata vardık. Türkiye Maarif Vakfı'nın Kırgız Cumhuriyetindeki eğitim faaliyetlerine başlamasına yönelik anlaşma konusunda karar kıldık." ifadelerini kullandı.

KEK çalışmaları marjında 4 anlaşmanın 2020 yılı başlarında iki ülke cumhurbaşkanlarının himayelerinde gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nda imzalanmasının kararlaştırıldığını vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"Bu anlaşmalar, Bitki Koruma ve Karantina Alanında İşbirliği Anlaşması, Bilimsel Metroloji Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Telif Hakları Genel Müdürlüğü ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümetine Bağlı Fikri Mülkiyet ve İnovasyon Devlet Hizmeti (Kyrgyzpatent) Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı ve Türkiye Maarif Vakfı'nın Kırgız Cumhuriyeti'ndeki eğitim faaliyetlerine başlayabilmesine ilişkin anlaşmasıdır. İlişkilerin cumhurbaşkanlarımızın öngördüğü daha üst seviyelere taşınmasına yönelik yürütülen çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sayın Başbakan Birinci Yardımcısı ve heyetine yapıcı ve dostane tutumları nedeniyle ayrıca teşekkür ederim."

Kaynak: AA