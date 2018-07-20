Oktay: "Kıbrıs Türkünün Çözüm Arayışlarında Her Zaman Yanlarında Olacağız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Türkünün Kıbrıs müzakerelerindeki çözüm arayışlarında her zaman ve sonuna kadar yanlarında olacaklarını söyledi.

Oktay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları için geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başbakan Tufan Erhürman ile bir araya geldi. Görüşmede, AK Parti'nin Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş ve Erzurum Milletvekili Recep Akdağ ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da hazır bulundu.

Oktay, burada yaptığı konuşmada, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda Kıbrıs Türkü ile birlikte olmaktan duydukları mutluluğu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iyi niyet, saygı ve selamlarını getirdiklerini söyledi.

Her şartta ve koşulda Kıbrıs Türk halkı ile birlikte olduklarını ve olacaklarını ifade eden Oktay, bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştüklerini, görüşmede Kıbrıs konusu ve genel anlamda kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını aktardı.

Fuat Oktay, Kıbrıs Türkü'nün çözüm odaklı arayışlarında Türkiye'nin yanlarında olacağını dile getirerek, "Kıbrıs Türkünün çözüm arayışlarında da her zaman sonuna kadar yanlarında olacağız. Her zaman çözümün taraftarı olduk. Her zaman sonuna kadar gayret sarfettik. Türkiye-KKTC olarak üzerimize düşeni yaptık ama her seferinde ne yazık ki, Rum tarafının farklı engellemeleri ile çözüme bir türlü ulaşılamadı." dedi.

"300'e yakın projeye imza attık"

Kıbrıs Türk halkının günlük hayatını etkileyecek, ekonomik kalkınma hamlesinin önemine işaret eden Oktay, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türkünün yaşam standardının yükseltilmesi için Türkiye olarak bir çok projeye imza attık. Kıbrıs Türk halkının günlük hayatını etkileyecek, ekonomik kalkınma hamlesinde de sizlerle birlikte hareket ediyoruz. Bu konuda bir çok proje yaptık. 300'e yakın proje yürüttük ve yürütüyoruz. Her bir proje Kıbrıs Türkünün günlük hayatını iyileştirmesine vesile olan çalışmalardır. Ana projelere baktığımızda günlük hayata en çok yansıyan proje su projesi oldu. Suyun Türkiye'den getiriliyor olması, çok farklı bir yöntemle deniz aşırı getiriliyor olması ve sonrasında yerele kadar dağıtımının yapılıyor olması yüzde 90'ın üzerinde KKTC'de su sorununu çözen bir yaklaşımdı."

Türkiye'den KKTC'ye Su Temini Projesi

Fuat Oktay, Türkiye'den KKTC'ye Su Temini Projesi kapsamında gelen suyun tarımsal arazilerde de kullanılabilmesine imkan sağlayacak çalışmaların devam ettiğini belirterek, diğer bir proje olan elektrik projesinin de en kısa zamanda hayata geçirileceğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda kesin talimatı olduğunu söyledi.

Her iki projenin de adadaki barış sürecine olumlu katkı sağlayacağına inancını belirten Oktay, Kıbrıs Türk halkına, hiç kimsenin 1974 öncesini bir daha yaşatamayacağını söyledi.

Başbakan Tufan Erhürman da Kıbrıs Türkünün hak ettiği uluslararası alanda temsil edilme olanaklarına sahip olması gerektiğini belirterek, sosyal ve ekonomik kalkınma hamlesi ile uluslararası alanda görünür olma çabasından asla vazgeçilmeyeceğini dile getirdi.